الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

زيارة عبداللهيان للبنان.. هل اسست لمرحلة جديدة من العلاقات؟

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

اختتم وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبد اللهيان زيارته الى بيروت متوجا لقاءاته بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كما والتقى امين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة وممثلين عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية والمسيحية اللبنانية.

العالم- مراسلون

اعقب ذلك مؤتنر صحافيا اكد خلاله عبداللهيان حرص ايران على الاستقرار اللبناني ووقوفها الدائم الى جانبها، معتبرا ان الشعوب وحدها تقرر مصيرها بعيدا عن التدخلات والهيمنة الخارجية.

القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية اعتبرت ان الدعم الايراني ودورها في المنطقة يشكل منصة ثابتة في مسار الصراع مع الاحتلال ودول الهيمنة الغربية.

الوزير الايراني كان قد التقى خلال زيارته بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وعائلة الامام موسى الصدر، بعد جولة صباحية على المسؤولين اللبنانيين بحث خلالها بتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت، مبديا استعداد ايران لدعم لبنان ما يحتاجه وخاصة في قطاعي الطاقة والوقود، بالاضافة الى عرضه المتعلق باعادة اعمار مرفأ بيروت.

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: نؤمن بمبدأ الحوار في الكثير من الملفات الاقليمية والدولية

ميقاتي: نرحب بالاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية

السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف كان الإقبال على عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات العراقية؟

مواقع التواصل تشتعل "فرنسا تنهب افريقيا".. متى يحين الحساب؟

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، وتفجير عنيف بمسجد افغاني

مشاهد جديدة لتظاهرات البحرينيين رفضا للتطبيع مع 'اسرائيل' وقمع النظام لهم

شاهد بالفيديو.. يوم انتصار للعراق.. اقبال ملحوظ بيوم التصويت للاقتراع الخاص

شاهد بالفيديو.. زيارة عبداللهيان للبنان.. هل اسست لمرحلة جديدة من العلاقات؟