زيارة عبداللهيان للبنان.. هل اسست لمرحلة جديدة من العلاقات؟

العالم- مراسلون

اعقب ذلك مؤتنر صحافيا اكد خلاله عبداللهيان حرص ايران على الاستقرار اللبناني ووقوفها الدائم الى جانبها، معتبرا ان الشعوب وحدها تقرر مصيرها بعيدا عن التدخلات والهيمنة الخارجية.

القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية اعتبرت ان الدعم الايراني ودورها في المنطقة يشكل منصة ثابتة في مسار الصراع مع الاحتلال ودول الهيمنة الغربية.

الوزير الايراني كان قد التقى خلال زيارته بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وعائلة الامام موسى الصدر، بعد جولة صباحية على المسؤولين اللبنانيين بحث خلالها بتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت، مبديا استعداد ايران لدعم لبنان ما يحتاجه وخاصة في قطاعي الطاقة والوقود، بالاضافة الى عرضه المتعلق باعادة اعمار مرفأ بيروت.

