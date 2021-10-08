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ابنة رئيس الشيشان تترأس وزارة الثقافة

ابنة رئيس الشيشان تترأس وزارة الثقافة
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس البرلمان الجمهوري في الشيشان محمد داودوف، إن الابنة الكبرى لرئيس الشيشان رمضان قديروف، عائشة، التي شغلت منصب النائب الأول لوزير الثقافة الشيشاني، ترأست هذه الوزارة.

العالم - روسيا

وكتب داودوف عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام اليوم الجمعة:"أنا واثق من أنه في منصب وزير الثقافة في جمهورية الشيشان، ستحقق عائشة نتائج أكثر أهمية في أنشطتها وتتعامل بنجاح مع المهام المحددة".

وأشار داودوف إلى أنه بفضل موقفها المسؤول تجاه عملها، تمكنت عائشة قاديروف من تقديم مساهمة هائلة في تطوير مكتبات الجمهورية ودور الثقافة والمسارح، فضلاً عن تحقيق مؤشرات عالية في جميع مجالات وزارة الثقافة.

ولدت عائشة رامزانوفنا قدديروف في 31 ديسمبر 1998 في قرية تسينتوروي، مقاطعة كورتشالويفسكي في جمهورية الشيشان، وتخرجت في جامعة ولاية الشيشان. منذ عام 2016، كانت مديرة دار أزياء الفردوس، وفي سبتمبر من العام الماضي أصبحت أول نائبة لوزير الثقافة في الشيشان.

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