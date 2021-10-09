تنفيذ تمرين رماية بالصواريخ خلال المناورة السعودية الباكستانية

العالم-السعودية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صورا من عمليات الرماية وقالت إنها جرت بحضور قائد القوات البحرية فهد بن عبدالله الغفيلي ونظيره الباكستاني أمجد خان نيازي.

وأفادت بأن "مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها، بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب".

وقال قائد القوات البحرية السعودي إن تمرين نسيم البحر ليس جديداً بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية، وهو النسخة رقم 13، والهدف منه رفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية إطلاق مناورة عسكرية بعنوان "نسيم البحر 13" مع باكستان، بتدريبات تشمل تنفيذ رماية بالذخيرة الحية والصواريخ وبمشاركة القوات الجوية السعودية، لأول مرة.

وذكرت قناة "العربية" السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن المناورة تنفذ بمياه بحر العرب، قبالة السواحل الباكستانية، وتستمر 10 أيام.