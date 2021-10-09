إنجازات التطبيع المتوعدة .. سرقة اغراض الفنادق وتجارة المخدرات

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وأكد المغردون أن الإسرائيلي اعتقل عندما كان عائدا من دبي بسبب "ايفون" من ذهب والتهرب الجمركي، ولكن تم الكشف لاحقا بانه تاجر مخدرات وسلاح.

واشار بعض النشطاء ان الاف السياح الاسرائيليين دخلوا دبي في اعياد رأس السنه 70% منهم سراق والباقي ادخل مخدرات .

كما قال بعض المغردين إن نحو 8آلاف إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي والعشرات منهم قاموا بتهريب مخدرات إلى الإمارات، لاستعمالها في احتفالات رأس السنة.

واشار بعض المغردين نقلا عن وسائل الإعلام العبرية أن سياحا إسرائيليين يسرقون أغراضا من غرف فنادق دبي.

وتسائل بعض النشطاء: هل هي كانت إنجازات التطبيع المتوعدة؟! مؤكدين أن التطبيع خيانة للشعب الإماراتي.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، إن سلطات إمارة دبي اعتقلت "إسرائيلياً" يبلغ من العمر 31 عامًا بعد تهريبه عشرات الكيلوغرامات من المخدرات القوية داخل سيارة إلى البلاد، موضحة أن السلطات ألقت القبض على الإسرائيلي وبحوزته كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة. وأشارت القناة 12 العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن من المتوقع عقد جلسة استماع أولى للمتهم الإسرائيلي، يوم الأحد في المحكمة المحلية في الإمارات، لافتة إلى أن محاميين إسرائيليين يتابعان القضية مع الشرطة الإماراتية.

ووقّعَت "إسرائيل" والإمارات في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي اتفاقية تطبيع بينهما، اعتبرت طعنة في ظهر الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين بدأ السياح ورؤساء الشركات "الإسرائيليون" يتوافدون على الإمارات بشكل ملحوظ. وأعلنت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد، الثلاثاء الماضي، أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين "تل أبيب" وأبو ظبي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد القادم.