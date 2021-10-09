السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خلاف بين صينيين وروس وأمريكان حول عمر بقايا حمم متجمدة على القمر

خلاف بين صينيين وروس وأمريكان حول عمر بقايا حمم متجمدة على القمر
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف مقال بمجلة ساينس أن عمر بقايا حمم متجمدة جلبتها مهمة صينية من القمر يقل بمليار سنة عن نظيراتها التي جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، مما يعني أن حرارة سطح القمر هدأت في وقت متأخر أكثر مما كان يعتقد.

العالم - منوعات

كان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأميركية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.

لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة شانجي-5 الصينية في أواخر العام الماضي حوالي 1.96 مليار سنة، مما يعني استمرار النشاط البركاني لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق.

كان المسبار الصيني غير المأهول هبط في ديسمبر الماضي، على جزء لم يتم استكشافه من قبل في سهل كبير من الحمم البركانية يطلق عليه "محيطات العواصف".

وفي وقت لاحق تم جلب حوالي 1731 غراما من العينات إلى الأرض.

كان أحد الأهداف الرئيسية لشانجي-5، التي سميت باسم ألهة القمر عند الصينيين، هو معرفة المدة التي ظل فيها القمر نشطا بركانيا.

جعلت المهمة الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

وتسعى الصين لإطلاق مهمتي شانجي-6 وشانجي-7 غير المأهولتين أيضا للقمر، في السنوات الخمس المقبلة لاستكشاف قطبه الجنوبي.

روابط ذات صلة

الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

مادة خرسانية من عرق ودماء ودموع البشر تصلح للبناء على القمر والمريخ

بالفيديو: كيف يبدو سطح الشمس الملتهبة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البناء اللبنانية ..زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت مازالت الحدث الأول

وزير الطاقة اللبناني يطلع ميشال عون على نتائج محادثاته في القاهرة وعمان

بروفايل شخصية.. السيد مقتدي الصدر

فنزويلا تعتمد"إشارات مرورية" في المطاعم

"لغز مانو".. فك شفرة النبتة الغامضة بعد 50 سنة من اكتشافها

أعضاء في "الشيوخ الاميركي" يقترحون دراسة حرب أفغانستان