أمير عبد اللهيان يصل الى محطته الثالثة في جولته بالمنطقة

العالم - ايران

ويزور أمير عبد اللهيان سورية بعد انتهاء زيارته الى لبنان وروسيا.

وكان ويزر الخارجية الايراني قد قام بزيارة دمشق في الشهر الماضي والتقى الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد وذلك في ختام مؤتمر الجوار العراقي الذي عقد في بغداد.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر في ختام زيارته الى بيروت ومحادثاته مع المسؤولين اللبنانيين: كانت لنا محادثات مهمة مع كبار المسؤولين ورؤساء الاحزاب والنخب في لبنان. كما اجرينا مشاورات مفيدة مع الامين العام لحزب الله استغرقت عدة ساعات.

واضاف: اهنئ جميع اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد امير عبداللهيان بان الارضية متوفرة لتنمية التعاون بين البلدين واضاف: في الايام الصعبة؛ جاهزون لدعم ومساعدة لبنان.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني التقى خلال زيارته الى بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب حيث اجرى محادثات معهم حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

كما التقى امير عبداللهيان، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزار ضريح الشهيد القائد عماد مغنية وسائر شهداء المقاومة في روضة الشهيدين.