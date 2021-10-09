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ليبيا... لجنة "5+5" تناقش آليات انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في اجتماعها بجنيف

ليبيا... لجنة
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، آليات انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية خلال اجتماعها في جنيف، يوم الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول.

العالم-ليبيا

وأوضحت لجنة "5+5" في بيان أن اجتماعها اليوم، تم برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد یان کوبیش.

ودرست اللجنة، بحسب البيان، مسألة إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف اطلاق النار، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

وشددت اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعاتها على ضرورة تنفيذ آليات خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية من الأراضي الليبية بدقة شديدة.

واتفقت اللجنة على التواصل مع الاطراف المحلية والدولية ذات الصلة، لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.

وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أول من أمس الأربعاء، في جنيف لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وينعقد هذا الاجتماع، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بحسب بيان صادر عن اللجنة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

ويأتي هذا الاجتماع أيضا في إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا.

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ليبيا... لجنة "5+5" تناقش آليات انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في اجتماعها بجنيف

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