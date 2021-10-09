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شاهد.. جدول أعمال وزير الخارجية الايراني في سوريا

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية حسين أمير عبد اللهيان أن ايران مهتمة بالعلاقات مع سوريا.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في دمشق ان عبداللهيان وفي تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مطار دمشق اليوم السبت أكد ان ايران ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا في المرحلة المقبلة.

وقال عبداللهيان ان الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين وإن إيران ستقف في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب.

وسيزور وزير الخارجية الايراني نظيره السوري فيصل المقداد ثم ينتقل الی القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية السورية بشار الاسد ومن المرجح ان يلتقي الوزير الايراني بوفد من الفصائل الفلسطينية بعد لقائه بالرئيس الاسد.

وتوجه عبد اللهيان الى العاصمة السورية قادما من بيروت في ختام زيارته لها والمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين هناك.

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