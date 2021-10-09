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شاهد.. فوز كبير للمصارع الإيراني محمد رضا غرايي على منافسه الأذربيجاني

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تغلب المصارع الإيراني، محمد رضا غرايي، وزن 67 كغم خلال منافسات بطولة العالم في المصارعة الحرة بالنرويج على منافسه من جمهورية أذربيجان

العالم- منوعات

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شاهد.. فوز كبير للمصارع الإيراني محمد رضا غرايي على منافسه الأذربيجاني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-10-2021

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