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روسيا تسخر من مراقبة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات الألمانية

روسيا تسخر من مراقبة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات الألمانية
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من انتخابات البوندستاغ وبرلين لاندتاغ، التي جرت مؤخرا في برلين.

وأشارت إلى المشاكل التي رافقت ذلك، وإلى أن 5 ممثلين فقط من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، راقبوا العملية الانتخابية في هذه الدولة.

وأضافت: "باختصار حول انتخابات البوندستاغ وبرلين لاندتاغ في برلين: تم اعتبار أكثر من 13 ألف من الأصوات باطلة بسبب الخلط بين أوراق الاقتراع في 99 مركز اقتراع. وفي دائرة واحدة تم إعلان أن 99٪ من أوراق الاقتراع لمرشح المقعد الواحد باطلة. لقد صوت القاصرون على الرغم من عدم تمتعهم بهذا الحق".

شهدت ألمانيا في 26 سبتمبر، انتخابات البوندستاغ، وفاز بها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني. وتجري بينه وبين الخضر والليبراليين مشاورات حول تشكيل ائتلاف حاكم.

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