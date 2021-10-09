قطر تدين تفجير مسجد في أفغانستان

العالم- قطر

وكتبت الوزارة على موقعها: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأضافت: "وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما تشدد على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين".

وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنت للجرحى الشفاء العاجل.

وأسفر التفجير الانتحاري في مسجد سعيد آباد بولاية قندوز في أفغانستان حتى الان عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 200 آخرين.

ووقع الإنفجار بعد ظهر امس الجمعة عندما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد، وحسب ما ورد ان انتحاري كان يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه وسط مصلين من اتباع آل البيت عليهم السلام.