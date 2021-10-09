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النظام السعودي ورعبه من الانتخابات العراقية..

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج محميات الضوء على سلوك النظام السعودي الوحشي في التعامل مع المعارض والموالي له على حد سواء، وكذلك سعي النظام السعودي في نشر الفوضى والخراب في كل مكان يحل فيه.

العالم - المحميات

وناقش البرنامج الطريقة الوحشية والبشعة التي اغتيل فيها جمال خاشقجي الذي كان موالي للنظام السعودي لسنوات وهذا دليل على ان النظام السعودي لا يميز بين عدو ولا صديق.

وتناول البرنامج اعدام محسن المسلم الذي اعتقل من قبل السلطات السعودية على طريقة العصابات المسلحة وحكم عليه بالاعدام بقطع رأسه بتهمة سياسية نفتها عائلة الشهيد.

وكلعادة الداخلية السعودية تختلق الاكاذيب وتتهم من تريد بالارهاب الذي هو من صناعتها وعملت به داخلياً وخارجياً.

كما تطرق البرنامج الى كيفية تداري السعودية لهزيمتها في اليمن بعد سنين من الدمار والخراب وقتل الابرياء فيه بحجة حماية الشعب اليمني.

وتناول البرنامج رعب السعودية من قرب الانتخابات من حدودها وتطبيلها عن الانتخابات العراقية ونشرها للوفضى والخراب في كل مكان تحل فيه من أجل الحفظ على عرشها الملكي.

وسلط البرنامج الضوء على ضعف وهشاشة النظام الاماراتي حيث طلب من شرطة الاحتلال الاسرائيلي التواجد في دبي بحجة ملاحقة العصابات الاسرائيلية.

والدلالات التي ذكرت في الاعلى خير دليل على سبب تسمية تلك الانظمة بالمحميات.

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