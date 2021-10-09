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الحشد يرفع حالة الإنذار ويوجه دعوة للعراقيين

الحشد يرفع حالة الإنذار ويوجه دعوة للعراقيين
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، رفع حالة الإنذار بين صفوفه إلى درجة (ج) استعداداً ليوم غد.

العالم - العراق

وقال الحشد الشعبي في بيان: "نحن على اعتاب ممارسة ديمقراطية يفتخر بها العراق امام شعوب المنطقة التي ما يزال عدد منها محروما من ابسط الحقوق وهي اختيار من يمثلها في ادارة الدولة، يسعى الحشد الشعبي مع باقي اخوته في المؤسسات الامنية والعسكرية الى حفظ الامن في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أنه "ومع اقتراب موعد الاقتراع باشرت قوى الحشد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد بعمليات استباقية بالتنسيق مع العمليات المشتركة في مناطق متفرقة من ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار فضلا عن حزام بغداد أسفرت عن اعتقال العديد من الارهابيين وتفكيك شبكات ارهابية والسيطرة على مضافاتها".

وتابع البيان: "حرصا منا على ضمان سير العملية الانتخابية بدون اية خروقات امنية ولتضييع الفرصة على كل من تسول له نفسه زعزعة الامن في البلاد يعلن الحشد الشعبي عن رفع حالة الانذار بين صفوف قواته الى درجة (ج) بدءا من اليوم السبت ٩/ ١٠ الساعة ١٨٠٠ لغاية يوم الاثنين ١١ من الشهر نفسه الساعة ٥٠٠ بالتوقيت العسكري".

ودعا الحشد الشعبي جميع ابناء الشعب العراقي الذي ساند الحشد في نزاله التاريخي ضد الجماعات الارهابية أن يذهب يوم غدٍ ليشارك في هذا الكرنفال استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا ولدعوات جميع القوى الخيرة وعدم انسياقه للاشاعات والدعايات المضللة التي تحاول أن تحد من مشاركة جميع ابناء هذا البلد عن ممارسة عملهم الديمقراطي".

وتابع: "نعاهد الله والوطن والمرجعية الدينية أن نكون كما عهدونا سيوفا مشرعة في وجه الاعداء وكل من تسول له نفسه ويحاول خائبا أن يستهدف ارض المقدسات، والله ولي التوفيق".

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