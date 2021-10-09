السيد السيستاني يصدر بيانا هاما حول تفجير قندوز بافغانستان

العالم - العراق

وفيما يلي بيان مكتب سماحة السيد السيستاني “دام ظله”:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

الشعب اﻷفغاني الشريف والمظلوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب الافغاني الشريف والمضطهد ولا سيما الأسر المكلومة في هذه الفاجعة الكبيرة سائلين الله تعالى أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

بقلب يعتصره اﻷلم والحزن نعزيكم باستشهاد وجرح عشرات المصلين الأبرياء الذين راحوا ضحية تفجير إرهابي استهدف مسجد المؤمنين في مدينة قندوز. وإننا إذ نستنكر هذه الجريمة، نسأل الله تعالى أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

نلاحظ بكل أسف واستغراب، تخلي الدول اﻹسلامية والمجتمع الدولي عن الشعب اﻷفغاني الأعزل وبالكاد سمحوا لأن يتعرض المزيد من المؤمنين اﻷفغان اﻷبرياء لهجمات وجنايات الجماعات المتطرفة المتشددة.

وفي مثل هذه الظروف الصعبة ندعوكم أيها اﻷحبة إلى تعزيز أواصر التضامن والوحدة الوطنية وأن تبحثوا عن حلول ناجعة لحماية المدنيين من قمع وجرائم الجماعات اﻹرهابية وتتخذوا إجراءات مناسبة تمنع تكرار مثل هذه الفجائع في المساجد والأماكن العامة.

نسأل الله العلي القدير العزة والرفعة للشعب الافغاني الأبي.

2 ربيع اﻷول 1443

مكتب آية الله السيستاني- النجف اﻷشرف

هذا و استشهد أمس الجمعة 10 / 9 /2021م ما لا يقل عن 100مصل وأصيب 150 آخرون في انفجار استهدف مسجدا بمنطقة سيد آباد بمدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان والذي تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية التفجير