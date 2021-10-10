لعشاق الدجاج.. اعرف متى يكون صحيا ومتى يصبح مضرا؟

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ولذا أكد التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"أن هناك بعض الطرق الصحية التي ينصح بطهي الدجاج بها، للحد من التعرض لأي مشاكل صحية، وأيضا للحصول على العناصر الغذائية لها، كالفسفور والسيلينيوم والبروتين، وفيتامين ب، والزنك والبوتاسيوم والنحاس.

وأشار التقرير، إلى أن الدجاج منخفض السعرات الحرارية، وغني بالبروتين، ولذا فهو خيارا جيدا للأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، فتشير الدراسات إلى أن زيادة تناولك للبروتين يعزز الشعور بالشبع ويزيد من فقدان الوزن وأيضا يساعد في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون، ويساعد البروتين في تعزيز نمو العضلات، ويشارك البروتين في استقلاب الكالسيوم وهو مهم لتحسين صحة العظام.

وأضاف التقرير، أن بعض الطرق الغير صحية التي يتم طهي الدجاج بها تكون غير صحية، فعلى سبيل المثال، المقلية والمغطاة بالبقسماط تكون مرتفعة السعرات الحرارية، وتحتوي على نسبة عالية من الدهون الغير صحية.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول اللحوم المصنعة أي الدجاج الجهاز على القلي من خارج المنزل، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان.

ولذا قدم التقرير العديد من النصائح الصحية لطريقة طهي الدجاج بشكل صحي، وهي:

-الدجاج المشوي:

يمكن أن يكون الدجاج المشوي طريقة سريعة وصحية لزيادة تناول البروتين، وينصح بطهي الخضروات مع الدجاج للحصول علي قيمة غذائية كاملة.

-دجاج مقلي:

جرب قلي الدجاج مع قليل من الزيت والخضروات المفضلة لديك للحصول على وجبة غنية بالألياف ومليئة بالبروتين.