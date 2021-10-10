مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مدينة القدس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن مواطنة أصيبت خلال مهاجمة قوات الاحتلال عددا من الشبان المقدسيين أثناء وجودهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب البولسية تجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل أحدهم.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه منطقة باب العامود.

ولاحقت قوات الاحتلال الشبان في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد أن أجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

وصعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون في الأيام الماضية من الاعتداء على الشبان في منطقة باب العامود واستفزازهم.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، حيث أحرق الشبان "عامود كاميرات مراقبة" في الحي.

وأفادت مصادر محلية أن شبانا أطلقوا وابلا من المفرقعات النارية على دوريات الاحتلال، ما أدى لاندلاع النيران في المنطقة واشتعال عامود لكاميرات المراقبة.

إلى ذلك، حطم مستوطنو "هار شموئيل" المقامة على أراضي قرية بيت إكسا زجاج عدد من المركبات في وقت سابق من مساء امس.

واضطر أصحاب المركبات لإيقافها قرب المستوطنة المذكورة، بسبب إغلاق قوات الاحتلال الطريق الواصلة بين القرية والقدس المحتلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على مركبات المواطنين في بيت إكسا؛ حيث أحرقوا قبل عدة أشهر أربع مركبات لأهالي القرية في المنطقة ذاتها، وحطموا زجاج مركبات أخرى، وأعطبوا اطاراتها.

يذكر أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي نسمة، وهم معزولون بالكامل خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.