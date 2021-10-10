فتوى المرجعية الدينية للمشاركة بالانتخابات "جهاد انتخابي"

العالم- خاص بالعالم

وقال الطائي في حديث لقناة العالم على هامش بدء التصويت على الانتخابات العراقية: انه يجب ان يحصل التغيير طالما كانت الفرصة مواتية ولابد من اسثمارها، مشدداً على انه يجب تغيير الوجوه الفاسدة والافكار عبر انتخاب الانسب.

واكد الطائي، ضرورة ان يكون للعراق دولة ذات سيادة ونكون نحن اصحاب القرار، وان العراق لن يبنى سوى بيد العراقي. مشيراً الى ان قانون الانتخاب الجديد قلل من فرص بعض الكتل السياسية لحصد الحد الاكثر من الاصوات.

ووصف تواجد القوات الاجنبية في العراق بانه احتلال ولا تفسير اخر غير ذلك.

هذا وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، هو الأولى من نوعها منذ العام الفين وخمسة.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة السابعة صباحا بحسب التوقيت المحلي على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب من بين أكثر من 3 الاف و240 مرشحا موزعين على 83 دائرة انتخابية. ويجري الاقتراع العام تحت مراقبة دولية بـ 1249 مراقباً دولياً.