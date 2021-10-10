بعد الإدلاء بصوته.. مسرور بارزاني يأمل أن تمضي العملية الانتخابية بأمن وسلام

العالم-العراق

وقال مسرور بارزاني للصحفيين، عقب تصويته "آمل أن تمضي هذه الانتخابات في أجواء آمنة وبسلام".

وعبر مسرور بارزاني عن أمله في أن يتمكن كل المواطنين الذين يحق لهم التصويت، من الاقتراع وأن يدلوا باصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع في منطقة كردستان العراق وفي عموم العراق أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.



ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني، في حال لم يجر تمديد التصويت.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار من يريدونهم من بين 3240 مرشحاً. وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.