لماذا تم تغيير قانون الانتخاب العراقي، وما دور المحتل الامريكي فيه؟

العالم- خاص بالعالم

وقال العكيلي: ان هذا القانون يعمل على الترشيح الفردي، وبالتالي فان مرشحي الكتل السياسية سيكونون ضمن الدوائر الانتخابية بشكل فردي، مما يتيح الفرصة لكثير من المستقلين والاحزاب الصغيرة المشاركة في الانتخابات، لان المرشح سيفوز بشكل حقيقي بعيداً عن الاصوات التي تحصل عليها الكتل السياسية كما في الانتخابات السابقة.

واعتبر العكيلي ان قانون الانتخاب الجديد ولّد انطباعاً جيداً لدى المرشحين وشجع الكثير منهم الى الذهاب الى الترشح للانتخابات البرلمانية، مبيناً ان هذا القانون يضعف من التحالفات السياسية التي كثيراً ما كانت تحدث في الانتخابات السابقة. وان ملامح التحالفات السياسية الجديدة ستكون اكثر وضوحاً بعد اعلان النتائج وظهور من سيشغل المقاعد في مجلس النواب العراقي.

وشدد العكيلي على ان العملية السياسية في العراق السابقة اسست على شكل لا يخدم مصلحة العراقيين لان المحتل الامريكي هو من قام بتأسيس هذه العملية ووضع اللبنة الاولى لها لتأمين مصالحه.

هذا وقد انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، هو الأولى من نوعِها منذ العام 2005.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابَها أمام الناخبين عند الساعة السابعة صباحاً بحسب التوقيت المحلي على أن تُغلق في تمامِ الساعة السادسة مساءً، وبشكل إلكتروني.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب من بين أكثر من 3 الاف و240 مرشحا موزعين على 83 دائرة انتخابية. ويجري الاقتراع العام تحت مراقبة دولية بـ 1249 مراقباً دولياً.

