هادي العامري يدلي بصوته في الانتخابات العراقية

العالم-العراق

وكان العامري قد أعرب خلال مهرجان انتخابي في بغداد، الثلاثاء، عن أمله بأن يلبي الناخبون العراقيون نداء المرجعية الدينية بالزحف نحو صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، داعيا الى انتخاب المرشح الحريص على السيادة الوطنية.

ويخوض "ائتلاف الفتح والبناء" برئاسة هادي العامري الانتخابات العراقية بـ 73 مرشحا، وتشكل هذا الائتلاف عام 2018، ويضم أجنحة سياسية لعدد من فصائل المقاومة وأحزاب وحركات، أهمها، منظمة بدر، وتجمع السند برئاسة النائب أحمد الأسدي، القيادي في الحشد الشعبي، وحركة الصادقون برئاسة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق. إضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري وكتائب سيد الشهداء.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الاحد للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، على 329 مقعداً في البرلمان.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.