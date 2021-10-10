الحشد يشكل اطواقا حول 4 مدن و100 قرية بديالي لحماية الانتخابات

العالم-العراق

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح نشرته "المعلومة"،ان “قوات الحشد الشعبي شكلت اطواقا امنية خارجية حول 4 مدن واكثر من 100 قرية محررة ضمن حدود ديالى من اجل زيادة الاحساس بالامان وطمانة الاهالي لخروج للانتخابات والادلاء باصواتهم”.

واضاف الحسيني،ان “الحشد الشعبي خصص قوة احتياطية من اجل اسناد اي فعالية لدعم الاستقرار في اي منطقة ضمن حدود ديالى”، مبينا أن “قواطع الحشد في حالة استنفار قصوى مع بدء الاقتراع العام في عموم مناطق المحافظة”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطعا ضمن حدود محافظة ديالى وهو يمثل قوة فعالة في المشهد الامني العام.