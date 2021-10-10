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تسجيل 28,6 ألف إصابة و962 وفاة خلال يوم في روسيا

تسجيل 28,6 ألف إصابة و962 وفاة خلال يوم في روسيا
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

سجلت روسيا اليوم الأحد 28647 إصابة و962 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة اليوم السابق نحو 29,3 ألف إصابة و968 وفاة.

العالم - روسيا

بذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و775365، منها 216415 حالة وفاة، حسب آخر بيانات لمركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 17274 مريضا بفوفيد-19 تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و858119 شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة من 6001 أمس إلى 4610 اليوم، مع زيادة الوفيات من 70 إلى 72.

وفي مقاطعة موسكو وصل مؤشر الإصابات اليومية إلى 2026 مقابل 1689 أمس، فيما توفي 6 أشخاص خلال اليوم الماضي بزيادة شخص واحد عن حصيلة أمس.

وواصلت المؤشرات الوبائية ارتفاعها في مدينة بطرسبورغ أيضا، لتبلغ 2822 إصابة و64 وفاة اليوم مقارنة بـ2717 إصابة و60 وفاة في إحصائية أمس.

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