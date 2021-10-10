الذرية الايرانية: بامكاننا استهداف توليد 8 الاف ميغاواط كهرباء

العالم - ايران

وأوضح "محمد اسلامي" في تصريح اليوم الاحد نقلته "فارس"، أن العمل جار لصياغة وثيقة استراتيجية تحدد حجم وحصة الطاقة الكهروذرية في سلة توليد الكهرباء بالبلاد وبحسب الدراسات الاولية فبالامكان استهداف توليد ما يصل الى 8 الاف ميغاواط عبر هذه الطاقة.



وأستطرد أن تعزيز توليد الطاقة الكهروذرية سيسهم بشكل مؤثر في سد عجز الكهرباء بالداخل، بالرغم من أن هذه الطاقة بطيئة المردودية فضلا عن بناء المحطات النووية يستغرق وقتا.

وحول محطة بوشهر النووية، بيّن اسلامي أن المحطة رقم واحد تعمل وحجم توليد الكهرباء فيها تجاوز 50 مليار كيلوواط ساعة.

وأعتبر أن العالم بات يتجه نحو توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة والذرية ويبتعد عن استيلاد الكهرباء بواسطة المياه والطاقات الاحفورية.