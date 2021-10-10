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كبار مسؤولي العراق يدعون للمشاركة بقوة في الانتخابات

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

حث المسؤولون العراقيون أبناء الشعب على المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المبكرة لتحديد مستقبل بلادهم، وتصحيح أخطاء الماضي، والإتيان بحكومة قادرة على محاربة الفساد، وحل المشاكل الاقتصادية، وتوفير الخدمات للمواطن.

العالم – العراق

ما إن بدأت عملية التصويت في الانتخابات العراقية المبكرة حتى شهدت مراكز الاقتراع اقبالا لكبار المسؤولين، لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التصويت لتحديد مستقبل بلادهم، والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل العالقة.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح : "الانتخابات المبكرة مطلب شعبي واستحقاق وطني كبير وفرصة العراق للانطلاق نحو الاصلاح وتحقيق ما يتطلع اليه العراقيون من حياة حرة كريمة".

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا الشعب الى المشاركة في الانتخابات للمساهمة في التغيير.

كما قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي: "نداء للعراقيين الوقت مازال امامنا اليوم اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم من اجل العراق ومن اجل مستقبلكم".

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي شدد على ضرورة استثمار الوقت للمساهمة في التصويت لتثبيت أساس الدولة.

ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات نزيهة، ونسبة المشاركة مرتفعة.

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي حث على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

أما رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارازاني فقد أعرب عن أمله في أن تفتح نتائج الانتخابات صفحة جديدة لكل العراقيين.

امل أن تجلب هذه الانتخابات الخير والبركة لعموم العراق، يجب أن يتعاون الجميع من أجل نصرة العراق، لأننا جميعا في قارب واحد الحكومة المقبلة ينبغي ان تعمل على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين لتتمكن من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة".

كما شارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الانتخابات من النجف الأشرف، مشددا على ضرورة التغيير والاصلاح عبر تشكيل حكومة جديدة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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