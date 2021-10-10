شاهد.. موعد إعلان نتائج الاقتراع في الإنتخابات العراقية

العالم - خاص بالعالم

وتحت مراقبة دولية جرت الانتخابات بسلاسة، بحسب بعثة الاتحاد الاوروبي التي اكدت ان سير العملية الانتخابية لم يشهد اية مشاكل تقنية..



وأكدت فيولا فون كرامون رئيسة الرصد في بعثة الإتحاد الأوروبي:"الأمور تسير بالطريقة التي من المفترض أن تسير بها وأعتقد أن الكثير من الناس يأملون في اختيار مختلف".



رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من جهته ولدى الادلاء بصوته دعا العراقيين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات مبينا ان الجميع يجب ان يساهموا في تغيير الواقع العراقي .

وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية برقابة أممية ودولية وهي الأولى في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي قسم البلاد إلى83 دائرة انتخابية.

ووفق المفوضية العليا للإنتخابات، فإن النتائج الأولية ستعلن خلال اربع وعشرين ساعة فقط من عملية الاقتراع.

وينتظر النواب الثلاثمئة والتسعة وعشرون الذين سيشكلون قوام مجلس النواب العراقي الجديد، مهمة شديدة الأهمية في رسم المستقبل السياسي لبلاد الرافدين خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون عليهم اختيار رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، خلال مهل دستورية محددة.

فبعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات.

وبحسب الدستور العراقي يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية..ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.



ويتنافس نحو 3240 مرشحا عراقيا يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعدا نيابيا، فيما تخصص تسعة مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات وبعض المكونات الأخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...