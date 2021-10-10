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ما النموذج الذي يقدمه العراق من خلال المشهد الديمقراطي الانتخابي؟

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أوضح داود الحلفي الكاتب والمحلل سياسي من بغداد انه يشترط اليوم ان يكون النموذج الذي يقدمه العراق، نموذجا مثاليا من أجل الخلاص والنمو الحقيقي بمعنى الديمقراطية الحقيقية، وليس بمعنى الديمقراطية المشوّهة التي عاشها العراق منذ عام 2003 وليومنا هذا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية خاصة العملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في عموم البلاد أشار الحلفي الى أن تلك الديمقراطية المشوهة قد أوصلت العراق الى منافذ التهالك والقرار والسيادة المغيبين والأموال المغيبة بما تسمى دولة وهي ليست بدولة حقيقية بالمعنى الكامل.

ونوه الحلفي فيما يتعلق بالايمان بتلك الانتخابات العراقية وفيما اذا كانت ستنقل العراق الى مرحلة جديدة على المستوى السياسي أن العراق بمكوناته ووضعه السياسي في ظل التمزق السياسي سيبقى لفترة اخرى على هذا الحال ولكن بمستوى أقل حدة من المستوى السابق.

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعد الأولى من نوعها منذ العام 2005م.

وتوجه العراقيون نحو مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى للادلاء بأصواتهم في أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور في أكتوبر/تشرين الأول عام 2005 وسط اجراءات امنية مشددة ومراقبة دولية واسعة.

وتأتي الانتخابات خارج السياقات المعمول بها في العراق وجاءت قبل موعدها المقرر بنحو عام تلبية لمطالب الشارع اثر احتجاجات حاشدة خرجت قبل عامين للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

حيث يحق لاكثر من 24 مليون ناخب عراقي المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضوا في البرلمان العراقي من بين 3227 مرشحا بينهم 951 امرأة، فيما بلغ عدد الاحزاب المشاركة ما لا يقل عن 167 حزبا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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