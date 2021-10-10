طالبان تكشف موقفها من التعاون مع أمريكا ضد "داعش"

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن حركة طالبان قولها إن التعاون مع أمريكا أمر مستبعد لاحتواء الجماعات المتطرفة في أفغانستان.

وأشارت حركة طالبان إلى أنها اتخذت موقفًا لا هوادة فيه بشأن قضية رئيسية قبل أول محادثات مباشرة بين الخصمين السابقين منذ انسحاب أمريكا من البلاد في أغسطس/آب.

ويجتمع مسؤولون كبار من طالبان وممثلون أمريكيون في نهاية هذا الأسبوع في الدوحة، عاصمة قطر.

وقال مسؤولون من الجانبين إن القضايا تشمل كبح جماح الجماعات المتطرفة وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد. وأبدت طالبان مرونة بشأن عمليات الإجلاء.

ومع ذلك، قال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين لوكالة "أسوشيتيد برس" إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن لاحتواء تنظيم "داعش" الإرهابي، بشكل متزايد في أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" في وقت سابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفجير انتحاري يوم الجمعة أودى بحياة 100 من اتباع اهل البيت عليهم السلام وجرح حواي 200 آخرين أثناء صلاتهم في مسجد في مدينة قندز الشمالية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طالبان ستعمل مع الولايات المتحدة لاحتواء فرع تنظيم "داعش"، قال شاهين: "نحن قادرون على مواجهة داعش بشكل مستقل".

يذكر أن اجتماعات نهاية الأسبوع في الدوحة هي الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أواخر أغسطس، منهيةً وجودًا عسكريًا استمر 20 عامًا . أوضحت الولايات المتحدة أن المحادثات ليست مقدمة للاعتراف.