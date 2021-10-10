أميرعبداللهيان: سندفع محادثات فيينا للأمام معتمدين حكمة جماعية

العالم - إيران

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) على هامش جولته الإقليمية الأخيرة: "إننا قلنا للأميركيين والأوروبيين إنه لن تظل إيران مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة".

وصرح وزير الخارجية الإيراني: بالتأكيد لا نريد ربط البلاد بروسيا والصين، ولكننا نلاحق و نبرمج لسياستنا الخارجية وفقا لمصالح كلا الجانبين، فنحن نرحب إن اقترح أي من الصين أو روسيا أو الهند أو أي دولة أخرى في العالم أطروحات ومبادرات مرتكزة على المصالح المشتركة لكلا الجانبين بحيث نشعر أن أن تلك المقترحات تخدم مصالحنا الثنائية بمستوى جيد.. نحن بالتأكيد نرحب بهذه الأراء، هذه الفرصة متاحة لجميع البلدان في مختلف القارات والأقاليم، سواء في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو الغرب، أو أي منطقة أخرى.

وفيما يخص محادثات فيينا تابع الوزير أن المفاوضات تضم جزأين، أحدهما هو وضع السياسة وهو ما يقوم به بشكل طبيعي المجلس الأعلى للأمن القومي، أما الجزء الآخر هو التفاوض، وهو واجب من واجبات وزارة الخارجية. وتابع: "سندفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي إلى الأمام بالاعتماد على الحكمة الجماعية".

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد تركيبة فريق المفاوضين في وزارة الخارجية، قال أمير عبد اللهيان: "حاليا وصلنا الى المرحلة النهائية من تقسيم الوظائف".