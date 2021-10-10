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مشايخ مأرب يجددون الترحيب بمبادرة السيد الحوثي ويدعون لصلح عام

مشايخ مأرب يجددون الترحيب بمبادرة السيد الحوثي ويدعون لصلح عام
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا وجهاء قبائل مأرب، الأحد، من تبقى من أبناء المحافظة لسرعة القبول بمبادرة قائد أنصار الله، السيد عبدالملك الحوثي، بشأن أمن واستقرار المحافظة النفطية.

العالم- اليمن

جاء ذلك في أعقاب لقاء موسع عقده مشايخ ووجهاء قبائل مأرب في العاصمة صنعاء، لتجديد موقفهم المرحب بمبادرة السيد الحوثي بشأن المحافظة.

وجدد مشايخ مأرب في بيان، الدعوة لجميع أبناء مأرب لسرعة إعلان موافقتهم على المبادرة.

وحمل البيان الرافضين للمبادرة كامل المسئولية التاريخية والإنسانية والتاريخية، مشيدا بموقف المرحبين بهذه المبادرة.

ودعا إلى عقد صلح عام بين كافة قبائل مأرب وإحياء مبدأ تهجير الأسواق والطرقات.

وكانت قبائل محافظة مأرب وكبار مشائخها ووجهائها، أعلنت الأسبوع الماضي، ترحيبها بمبادرة السيد عبد الملك الحوثي، والتي كان قد وضعتها حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء لتجنيب المحافظة الحرب.

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