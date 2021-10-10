العراق يصوت.. عراق جديد 

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وعبر هاشتاغ #الانتخابات _العراقية_2021 و#العراق_ يصوت و#عراق_جديد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرقيين مع هذه الانتخابات وقام أحد المغردين بنشر صورة الشهيد ابو مهدي المهندس معلقا: "وفاءً لدمائك الطاهرة ..ومن اجل العراق الذي فديته بدمك.. #سأنتخب"

ودعا عدد من المغردين المشاركين في العلمية الانتخابية لانتخاب الشخص الذي سيمثلهم بدقة وكتب أحد المغردين: "عزيزي الناخب قبل ما تطمس أصبعك؛ فكر بالناس الفقراء والمظلومين ،لأن صوتك أمّا يقوي سلطة الظلمة على رقابهم أو يختار شخص يكون عون لهم".

ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مليون عراقي من أصل نحو 40 مليون نسمة، وتعليقا على هذه الانتخابات وضرورة المشاركة كتبت مغردة: "هي الثورات أنواع .. إن شاء الله اليوم ثـورة انتخابية".

وكثرت المنشورات التي دعت للوفاء لأرواح الشهداء وخصوصا روح الشهيد المهندس وكتبت إحدى المغردات: "هذه المرة لم يحضر مهندس الانتصارات وجمال العراق للمشاركة والادلاء بصوته في محطة فندق الرشيد ، فقد اغـتالته القوات الامريـكـية.. لذلك تذكروا هذا الموقف فقط عند توجهكم لمراكز الاقتراع .. لتردوا الدين له ولأبنائه."

وحول مشاركة العشائر العراقية في العملية الانتخابية، كتب أحد المغردين: "ندعو عشائرنا للمشاركة في المعركة الانتخابية لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم واقول لهم لن ولم تقبلوا على انفسكم ان يمثلكم فاسد يسرقكم او متآمر على بلدكم انتم من يحدد بأصواتكم والاختيار لكم".

ويذكر ان عدد مراكز التصويت بلغ نحو 8273 مركز اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم العراق، وسيختار العراقيون 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

ويأمل العراقيون من خلال هذه الانتخابات انتخاب ممثلين يستطيعون النهوض بواقع البلاد إلى الأفضل، وقد حث المسؤولون العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات لتحديد مستقبل بلادهم، وتصحيح ما أسموه أخطاء الماضي، والإتيان بحكومة قادرة على محاربة الفساد، وحل المشاكل الاقتصادية، وتوفير الخدمات للمواطن.