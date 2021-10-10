وزير النفط الإيراني: سنبيع النفط عبر آلية المقايضة

العالم - إيران

وبيّن أوجي في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الأحد، بأنه: تم إدراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول أعمالنا على ضوء حاجة العالم للطاقة وعبر الإفادة من قدرات وطاقات الجهاز الدبلوماسي للبلاد، حيث سيتم في هذا المجال استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.

وأستطرد أن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بامكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.

وأشار أوجي الى أنه تم تقديم تقرير مفصل إلى لجنة الصناعات البرلمانية اليوم، يتعلق بمختلف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وآلية الاستثمار فيها وتطوير صناعة النفط.