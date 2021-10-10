الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير النفط الإيراني: سنبيع النفط عبر آلية المقايضة

وزير النفط الإيراني: سنبيع النفط عبر آلية المقايضة
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن ثمة أنباء سارة في الطريق حول تنويع عقود النفط ومكثفات الغاز والمقايضة.

العالم - إيران

وبيّن أوجي في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الأحد، بأنه: تم إدراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول أعمالنا على ضوء حاجة العالم للطاقة وعبر الإفادة من قدرات وطاقات الجهاز الدبلوماسي للبلاد، حيث سيتم في هذا المجال استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.

وأستطرد أن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بامكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.

وأشار أوجي الى أنه تم تقديم تقرير مفصل إلى لجنة الصناعات البرلمانية اليوم، يتعلق بمختلف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وآلية الاستثمار فيها وتطوير صناعة النفط.

روابط ذات صلة

وزيرا نفط ايران وكهرباء العراق يبحثان تطوير التعاون الثنائي

وزارة النفط الايرانية تعيّن ممثلا لها بخصوص التعاون مع العراق

عبر موانئ 'هرمزكان' .. صادرات النفط الايراني تتضاعف 8 مرات

وزير النفط الايراني: مستعدون لمساعدة البلدان الاخرى في التغلب على مشاكل الطاقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد نسبة المشاركة في الإنتخابات بمحافظة كربلاء المقدسة

خبر صاعق.. كورونا وُجد في جسد عامل مناجم قبل ٩ سنوات

الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

شاهد..أضحم تظاهرة في تونس احتجاجاً على اجراءات سعيد

الايراني "هادي جوبان" في المركز الثالث في بطولة مستر أولمبيا 2021

إیران تنتج 16 مليون جرعة من لقاح "بركت" المضاد لكورونا