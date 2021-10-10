انتخابات العراق.. انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع

العالم - العراق

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الأحد، أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال رئيس مجلس المفوضين عدنان جليل في تصريح للقناة العراقية الرسمية، إن "صناديق الاقتراع ستغلق في تمامم الساعة السادسة مساءً، ولا يوجد أي تمديد لوقت الاقتراع".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، إنه "قامت المفوضية بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع بإشراف الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل".

وأضافت، أن "القرعة ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم تحضير 17 قرعة لكل مركز، وضعت داخله كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع".

وبين، أن "القرعة الاولى ستجرى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالعملية الـ17".