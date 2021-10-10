الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

انتخابات العراق.. انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع

انتخابات العراق.. انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل اعلام عراقية عن انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية وإغلاق صناديق الاقتراع

العالم - العراق

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الأحد، أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال رئيس مجلس المفوضين عدنان جليل في تصريح للقناة العراقية الرسمية، إن "صناديق الاقتراع ستغلق في تمامم الساعة السادسة مساءً، ولا يوجد أي تمديد لوقت الاقتراع".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، تشكيل لجنة مركزية لإجراء عملية العد والفرز اليدوي في عدد من المحطات لإجراء عملية المطابقة مع العد والفرز الإلكتروني.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، إنه "قامت المفوضية بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع بإشراف الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل".

وأضافت، أن "القرعة ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم تحضير 17 قرعة لكل مركز، وضعت داخله كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع".

وبين، أن "القرعة الاولى ستجرى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالعملية الـ17".

روابط ذات صلة

الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بالعراق: لم نسجل أي خروق في التصويت

مفوضية الانتخابات في العراق تشكل لجنة لإجراء قرعة العد والفرز اليدوي

نسبة المشاركة فی الانتخابات العراقية حتى منتصف اليوم

مفوضية العراق: صناديق الاقتراع مبرمجة وتغلق بتمام الساعة السادسة

العراق يصوت.. عراق جديد 

شاهد.. العراق يشهد أول انتخابات تشريعية مبكرة منذ 2003

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو ترد على مزاعم تباطؤ إيران في استئناف مفاوضات فيينا

وفد حماس يغادر القاهرة عائدًا إلى غزة

عمار الحكيم يصف الانتخابات التشريعية بالملحمة الوطنية

مؤسسة عالمية: بن سلمان بطل لعبة الحبار بتكريسه الاستبداد

شاهد كيف شارك كبار السن في الانتخابات التشريعية العراقية

الصين تقوم بإجلاء 120 ألف شخص بشكل عاجل بسبب الفيضانات