الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا يرى بينيت قيام دولة فلسطينية.. 'دولة إرهابية على بعد دقائق من منزلي'!

هكذا يرى بينيت قيام دولة فلسطينية.. 'دولة إرهابية على بعد دقائق من منزلي'!
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

في ضربة قاسية للمتمسكين باوسلو وما تسمى بـ"المبادرات العربية" قال رئيس وزراء الاحتلال ال​إسرائيل​ي ​نفتالي بينيت​ ان "إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ستعني بدرجة عالية من الإحتمالية قيام دولة إرهابية عند حدود اسرائيل"، بحسب تعبيره.

العالم - الاحتلال

وأشار أثناء مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى أن "إسرائيل "لا تتجاهل ​الفلسطينيين​"، قائلاً: "إنهم جيراننا ولن يرحلوا ونحن لن نرحل أيضاً"، بحسب تعبيره لكنه أكد أنه "في الوقت نفسه، تعلمنا من التجربة أن دولة فلسطينية تعني، بدرجة عالية من الإحتمالية، قيام دولة إرهابية على بعد سبع دقائق من منزلي".

بدورها، أعربت ميركل عن تأييدها الثابت لحل الدولتين، مشددةً في الوقت نفسه على أن "أمن إسرائيل سيكون على سلم أولويات أي حكومة ألمانية مستقبلية". ويأتي ذلك خلال آخر زيارة تصل بها ميركل إلى فلسطين المحتلة للقاء المسؤولين الصهاينة قبل إعتزالها السياسة.

روابط ذات صلة

بينيت يقدم حفنة أكاذيب حول ايران لميركل

ميركل: أمن 'إسرائيل' يظل أولوية لكل الحكومات الألمانية

في زيارة أخيرة قبل مغادرتها المنصب...ميركل تصل إلى فلسطين المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو ترد على مزاعم تباطؤ إيران في استئناف مفاوضات فيينا

وفد حماس يغادر القاهرة عائدًا إلى غزة

عمار الحكيم يصف الانتخابات التشريعية بالملحمة الوطنية

مؤسسة عالمية: بن سلمان بطل لعبة الحبار بتكريسه الاستبداد

شاهد كيف شارك كبار السن في الانتخابات التشريعية العراقية

الصين تقوم بإجلاء 120 ألف شخص بشكل عاجل بسبب الفيضانات