هكذا يرى بينيت قيام دولة فلسطينية.. 'دولة إرهابية على بعد دقائق من منزلي'!

العالم - الاحتلال

وأشار أثناء مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى أن "إسرائيل "لا تتجاهل ​الفلسطينيين​"، قائلاً: "إنهم جيراننا ولن يرحلوا ونحن لن نرحل أيضاً"، بحسب تعبيره لكنه أكد أنه "في الوقت نفسه، تعلمنا من التجربة أن دولة فلسطينية تعني، بدرجة عالية من الإحتمالية، قيام دولة إرهابية على بعد سبع دقائق من منزلي".

بدورها، أعربت ميركل عن تأييدها الثابت لحل الدولتين، مشددةً في الوقت نفسه على أن "أمن إسرائيل سيكون على سلم أولويات أي حكومة ألمانية مستقبلية". ويأتي ذلك خلال آخر زيارة تصل بها ميركل إلى فلسطين المحتلة للقاء المسؤولين الصهاينة قبل إعتزالها السياسة.