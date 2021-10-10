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شاهد..انتصارات القوات اليمنية المشتركة في مأرب

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

حققت القوات اليمنية المشتركة المزيد من التقدم في الجبهات المحاذية لمدينة مأرب شمال شرقي اليمن بعد شنها هجوما واسعا من عدة محاور على مواقع قوى العدوان السعودي في مديريات الجوبة والعبدية ورغوان وصرواح ومدغل.

العالم - مراسلون

تقدمات جديدة تحرزها القوات اليمنية المشتركة في الجبهات المحايدة لمدينة مأرب بعد هجوم واسع شنته من عدة محاور على مواقع قوى التحالف السعودي في مديريات الجوبة والعبدية ورغوان وصرواح ومدغل.

جبهة الجوبا تبدو الاكثر اشتعالا مع محاولة قوات صنعاء استكمال السيطرة عليها بعد اسقاط مواقع مهمة فيها مابين عسكرية وسلاسل جبلية استراتيجية .

وفيما باتت المعارك تقترب من مركز مديرية الجوبا نجح الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته بمديرية العبدية وتضيق الخناق اكثر على القوات المدعومة سعودياً التي أفادت مصادر ميدانية بسقوط اعداد كبيرة في صفوفها رغم اسنادها بعشرات الغارات الجوية.

ومع هذه الانتصارات لقوات صنعاء تتحدث المعلومات عن مفاوضات قبلية لمحاولة ايقاف المعارك في مديرية مأرب وتسليمها سلمياً، فيما تعقد لقاءات قبلية لتأكيد موقفها المساند لصنعاء ومبادرتها.

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