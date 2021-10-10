عمار الحكيم يصف الانتخابات التشريعية بالملحمة الوطنية

العالم - العراق

وقال الحكيم في تغريدة عبر تويتر: "بعبارات الثناء والعرفان نتقدم لشعبنا العراقي العظيم الذي سجل اليوم ملحمة وطنية كبرى تضاف لسجله الحافل بالإنجازات والتضحيات من أجل رفعة الوطن وكرامة شعبه، الشكر الجزيل والإمتنان الوافر لأبناء شعبنا اللذين أدلوا بأصواتهم وشاركوا في الإنتخابات شعورا منهم بالمسؤولية لأداء الواجب لاسيما من منح الثقة لمرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية، كما ونتقدم بذات الشكر والعرفان للمرجعية الدينية العليا التي دعت وشجعت المواطنين للمشاركة الواسعة والواعية، ونتقدم بالشكر لرئيس الوزراء وللحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والأجهزة الأمنية التي وفرت الحماية لمراكز الإقتراع".

ووجه رسالة شكر وثناء لجميع المراقبين الدوليين اللذين حضروا لمراقبة سير هذه الممارسة الديمقراطية، معربا عن امله"من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الإسراع بإعلان النتائج خلال الفترة التي حددتها (٢٤ ساعة)".

ودعا إلى"المحافظة على أصوات الناخبين باعتبارها أمانة وطنية كبرى"، فيما دعا الجميع إلى"الإحتكام إلى السياقات القانونية في التعامل مع الشكاوى والطعون الإنتخابية والقبول بنتائج الإنتخابات وفتح صفحة جديدة بين القوى السياسية الفائزة للتعاون و التفاهم خدمة لمصالح الوطن والمواطن".