السودان: ناظر عموم البجا يرد على تهديده بعقوبات تصل للاعدام

العالم - السودان

وقال ترك في تصريح له الوزراء الذين يهددوننا من الخرطوم أفضل أن يأتوا ويفتحوا الميناء ان استطاعوا دون موافقتنا.

وأكد ترك، عدم تلقيه أي اتصال من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لرفع الاعتصام، وقال “أنا لست خفيراً لدى البرهان، لكن ثقتي فيه كبيرة واذا طلب مني فتح الطريق سيكون لديه حل”، وأضاف: لن استجيب إلا اذا ضمنت حل للمشكلة.

وأشار تِرِك الى أن الحكومة فاشلة وتستخف بقضية الشرق، وقال: “إقليم الشرق الآن مثل كاودا بجنوب كردفان فإذا استطاعت أن تدخلها بدون إذن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، فمرحبا بها”.

وقال إنه لم يتلقَ وساطة من أي جهة، ما عدا حزب الإمة القومي، مشيراً الى انه اشترط قبولها بإلغاء مسار الشرق أولاً.