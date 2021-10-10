شقيق بوتفليقة والطيب لوح يحاكمان أمام محكمة الجنايات الابتدائية

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ويتابع في هذه القضية أيضا السعيد بوتفليقة المستشار وشقيق رئيس الجزائري السابق، ورجل الأعمال علي حداد، إضافة إلى المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي.

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر في أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه حيث وجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز و على التزوير في محررات رسمية".

وفي 26 سبتمبر، أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ومن معهما إلى 10 أكتوبر، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.