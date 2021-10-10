الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شقيق بوتفليقة والطيب لوح يحاكمان أمام محكمة الجنايات الابتدائية

شقيق بوتفليقة والطيب لوح يحاكمان أمام محكمة الجنايات الابتدائية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الأحد بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بعدد من التهم، بينها إعاقة السير الحسن للعدالة حين كان على رأس القطاع.

العالم - الجزائر

ويتابع في هذه القضية أيضا السعيد بوتفليقة المستشار وشقيق رئيس الجزائري السابق، ورجل الأعمال علي حداد، إضافة إلى المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي.

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر في أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه حيث وجهت له تهم "إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز و على التزوير في محررات رسمية".

وفي 26 سبتمبر، أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ومن معهما إلى 10 أكتوبر، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.

روابط ذات صلة

أحكام قضائية جديدة بحق رئيسي الحكومة السابقين في الجزائر

بدا نحيلا.. القضاء الجزائري يؤجل محاكمة شقيق بوتفليقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضيحة تهز الكيان.. بيريز اعتدى "مرتين" على عضوة بالكنيست

الاحتلال استقبل 20360 مهاجرًا جديدًا منذ بداية 2021

مأرب.. معلومات هامة وخطيرة عن أمير تنظيم 'القاعدة' في الجوبة

في بطولة العالم للمصارعة الرومانية.. محمدرضا كراييي بطل أولمبياد طوكيو يصبح بطلا للعالم

الشرطة الهندية تعتقل مئات المواطنين في اقليم كشمير

ميقاتي یبحث مع ملك الاردن توسيع التعاون بین البلدين