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واشنطن: الحكم على 'طالبان' سيكون مرهونا بتصرفاتها

واشنطن: الحكم على 'طالبان' سيكون مرهونا بتصرفاتها
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت واشنطن إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من اميركا و"طالبان" منذ استعادة الجماعة السلطة في أفغانستان في أغسطس كانت "صريحة واحترافية".

العالم-الاميركيتان

وشدد الجانب الأمريكي مجددا على أن الحكم على "طالبان" سيكون مرهونا بتصرفاتها لا أقوالها فقط.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

وأفادت بأن الجانبين ناقشا أيضا توفير واشنطن مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

وأعلنت جماعة "طالبان" الأحد أن اميركا وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الجماعة الجدد للدولة.

وقالت، إن "المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان".

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واشنطن: الحكم على 'طالبان' سيكون مرهونا بتصرفاتها

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