بعد الاغلاق.. ترقب لاعلان نتائج انتخابات العراق

العالم- مراسلون

انتخابات لم تخلُ من وجود هفوات مثل تعطل بعض اجهزة التحقيق ومشاكل عانى منها كبار السن ومرضى السكري تتعلق بعدم قراءة بصمة ما تسبب بضياع اصوات الكثير منهم.

ترد مفوضية الانتخابات العراقية بان ما جرى مجرد مخالفات بسيطة لا ترتقي لمستوى الخروق الانتخابية، لا سيما وان الانتخابات حدث ضخم تشمل كل محافظات البلاد وكان مخططا لها ان تستقبل نحو 24 مليون مواطن يحق لهم التصويت.

وتعد الانتخابات الحالية الخامسة التي شهدها العراق منذ التغيير، كما سجلت بانها اول انتخابات مبكرة تجري في موعد يسبق موعدها الاصلي.