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صربيا دعما لروسيا: لن ننضم الى الناتو

صربيا دعما لروسيا: لن ننضم الى الناتو
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين، إن بلاده في ظل القيادة الحالية، ستلتزم بالحياد العسكري.

العالم-اوروبا

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن صربيا لن تنضم إلى الناتو، ولن تدعم العقوبات ضد روسيا.

وأضاف وزير داخلية صربيا: "طالما بقي ألكسندر فوتشيتش في منصب رئيس صربيا، وطالما بقيت أعمل في الهيئات الأمنية الصربية، لن تصبح صربيا عضوا في الناتو وسنحرص بشدة على الحفاظ على حيادنا العسكري".

وتابع فولين القول: "لن تدعم صربيا أبدا، العقوبات ضد روسيا أو الهستيريا المعادية لروسيا. لقد أظهر التاريخ أن كل فوبيا تجاه روسيا، هي فوبيا تجاه الصرب أيضا".

وأشار الوزير، إلى أنه في السابق كان كل هجوم على روسيا يترافق حتما بالاعتداء على صربيا. وشدد الوزير الصربي، على أن "هذا الأمر لا يتعلق بنا"، بل بات نمطا متعمدا.

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