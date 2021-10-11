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مدير منشآت الزهراني: أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة عليه

مدير منشآت الزهراني: أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة عليه
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد مدير منشآت الزهراني زياد الزين ان أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة عليه

العالم_لبنان_ منشات الزهراني

أوضح مدير منشآت النفط في الزهراني ​زياد الزين​ ان " الحريق اندلع في خزان وسيط تابع للجيش اللبناني، ولاحظنا ليلاً أنه هناك ميول بسقف الخزان، وهو لم ينفجر ولم ينتقل الحريق إلى الخزان الثاني"، مؤكدا عدم تسجيل اصابات بشرية، مهنئا فريق عمل المنشآت الذي لم يترك الموقع رغم الخطر.

ورأى انه "لو لم يكن هناك من سياسات وقائية في المنشآت لكنا في مكان آخر"، مؤكدا ان "أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة على الحريق".

ولفت إلى ان "​وزير الطاقة​ ​وليد فياض​ سيشكل لجنة لمتابعة الموضوع وسنظهر النتيجة بكل شفافية"

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