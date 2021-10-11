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وزير داخلية ايران: نمد أيدينا للتعاون مع الدول الإسلامية

وزير داخلية ايران: نمد أيدينا للتعاون مع الدول الإسلامية
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

 جدد وزير الداخلية "أحمد وحيدي" التأكيد على ان إيران ليست لديها مشكلة في التعاون مع دول المنطقة، وتمد أيديها الى الدول الإسلامية لاجل ذلك.

العالم - ايران

وأضاف وحيدي، في الحفل التعريفي لمحافط هرمزكان جنوبي البلاد: أن شعوب الدول الواقعة في شمال وجنوب الخليج الفارسي متحدون، لكن هناك من يسعون للاستفزار ونأمل ألا يسمح حكام دول المنطقة بالقوى الاجنبية والكيان الصهيوني بالنشاط فيها.

وأكد، أن أمن الخليج الفارسي يرجع في المقام الأول إلى عقلانية وهيبة إيران وهي لا تسمح لاطراف خارج المنطقة بزعزعة أمنها وأظهرت مرارًا اقتدارها في هذا الخصوص وحذرت القوى الاجنبیة من القيام بمغامرات.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على ان إيران ليست لديها مشكلة في التعاون مع دول المنطقة، وتمد أيديها الى الدول الإسلامية لاجل ذلك.

من جانب اخر وصف وحيدي الهجوم الارهابي على مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا بأنه مثال على الفتنة الأمريكية.

وذكر أن الهجوم نفذه عناصر تنظيم داعش الارهابي وهو صناعة أمريكية، التي زودتهم بالاسلحة ونقلتهم الى افغانستان.

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