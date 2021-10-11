شاهد..الشعب العراقي ينتظر تشكيل برلمان قادر على حلحلة أزمات البلاد

العالم - خاص بالعالم

المفوضية أعلنت نتائج العديد من المحافظات العراقية في الوسط والجنوب والشمال والغرب لتتوزع المقاعد على القوى السياسية المختلفة كالتالي:

ففي محافظات الوسط والجنوب حصدت الكتلة الصدرية بنسبة كبيرة المقاعد فيما حل المستقلون في المرتبة الثانية لتكون المرتبة الثالثة من نصيب دولة القانون.

أما في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى كانت المنافسة بين المستقلين وتحالفي "عزم وتقدم" وفي منطقة كردستان حل الحزب الديمقراطي اولا اما في كركوك فقد حصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على معظم المقاعد .

المفوضية أعلنت أيضا أنه تم تسجيل مئة وتسع عشرة شكوى في الإقتراعين الخاص والعام في الانتخابات النيابية مشيرة إلى أنه سيتم استقبال الطعون بنتائج التصويت لمدة ثلاثة ايام.

اللجنة الامنية العليا أشارت من جانبها إلى أن كل القطعات الامنية اسهمت في توفير بيئة انتخابية امنة مشيرة إلى أن عناصر الامن ستبقى تواصل مهامها حتى الانتهاء الكلي من فرز الاصوات واعلان نتائج التصويت.

هذا وينتظر الشعب العراقي بفارغ الصبر النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية والتي سترسم شكل البرلمان العراقي القادم، برلمان قادر على حلحلة الأزمات الإقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

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