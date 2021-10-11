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الملك الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة

الملك الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك الأردني، عبد الله الثاني، أمرا بالموافقة على إجراء تعديل هو الرابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل 9 حقائب وزارية.

العالم-الأردن

وأدى الوزراء التسعة الجدد اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحسب قناة المملكة الرسمية.

وبموجب التعديل الجديد، جرى تعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما شمل التعديل تعيين صالح علي حامد الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام.

ولم يغب العنصر النسائي عن التعديل الجديد، حيث تم تعيين هيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية.

كما تم تعيين معاوية خالد محمد الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل.

وأعرب الملك عبد الله خلال استقباله للوزراء عن شكره للوزراء المستقيلين على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وأمس الأحد، قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الوزراء تمهيدا لتعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

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الملك الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة

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