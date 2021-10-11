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بوركينا فاسو... بدء محاكمة قتلة توماس سانكارا

بوركينا فاسو... بدء محاكمة قتلة توماس سانكارا
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

بدأت سلطات بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، محاكمة 14 شخصا بينهم الرئيس السابق بليز كومباوري بتهمة قتل الزعيم البوركيني الراحل توماس سانكارا، خلال انقلاب عام 1987.

العالم _ افريقيا

وقتل سانكارا، وهو زعيم ثوري ماركسي عرف على نطاق واسع بلقب "تشي غيفارا أفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، في واحدة من أشهر عمليات الاغتيال في تاريخ إفريقيا الحديث.

ووجهت لكومباوري، المتهم الرئيسي، اتهامات في محاكمة غيابية في لبريل بالتواطؤ في عملية الاغتيال. ويعيش كومباوري في المنفى بساحل العاج المجاورة ونفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا.

وقالت مريم سانكارا أرملة الزعيم القتيل للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة "إنها لحظة انتظرناها طويلا".

وقالت في وقت سابق من اليوم الاثنين لهيئة الإذاعة البريطانية إنها تأمل في أن تسلط المحاكمة الضوء على مقتل 12 شخصا آخرين في يوم الانقلاب.

ويحاكم هياثينث كافاندو الرئيس السابق للفريق الأمني التابع لكومباوري أيضا غيابيا. ويمثل الاثنى عشر متهما الآخرين أمام محكمة عسكرية في مركز المؤتمرات واجا 2000 في العاصمة واجادوجو. ولم يقر أي منهم بالذنب في الجريمة.

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بوركينا فاسو... بدء محاكمة قتلة توماس سانكارا

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