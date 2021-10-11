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مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية

مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى مع سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان.

العالم - سوريا

وتوافق الجانبان خلال المباحثات على أن تحدي بث الوعي تجاه ما يحاك من مؤامرات يعد من جملة التحديات الكبرى التي تواجه سوريا ولبنان فضلاً عن إحياء ثقافة قبول الآخر وغنى التنوع والتسامح والسعي إلى بناء مستقبل أفضل يعكس رقي الموروث الحضاري والإنساني السوري واللبناني.

كما جرى التطرق خلال المباحثات إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني حول العلاقات المميزة التي تربط الدولتين والشعبين وعرض أواصر الصلة تاريخياً وحضارياً ونسيجاً اجتماعياً وعادات وتقاليد.

وكانت مباحثات جرت بين وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية والسفير عبد الكريم الجمعة الماضي حول التعاون الثنائي في مجال النقل إضافة إلى القضايا التي تفرض التكامل بين البلدين.

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