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نوروزي مساعدا لرئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للاعلام الخارجي 

نوروزي مساعدا لرئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للاعلام الخارجي 
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الایرانی الدكتور بيمان جبلي اليوم الاثنين، قرارا عين بموجبه الدكتور احمد نوروزي رئيسا لمعاونية الاعلام الخارجي .

العالم - ايران

ولفت السيد جبلي في مرسوم التعيين الى ضرورة تحقيق عدة مهام منها "توسيع عمق النفوذ والدائرة الإعلامية على المستويين الإقليمي والإعلامي والتصدي لموجات التشويه والفتنة لدى الأعداء" ، "تحويل إعلام ام قرى العالم الإسلامي وجبهة المقاومة الى مرجع في الأجواء الجماهيرية والنخبوية لعشاق الثورة الإسلامية وطالبي الحرية في العالم ، "بلورة صلة بين اجواء النخبة في المنطقة والعالم مع المفكرين الملتزمين في إيران الإسلامية "،" التعريف والنشر الذكي للخطاب الأصيل والأفكار النقية للثورة الإسلامية على الصعيد الدولي " ، "تنويع التواصل بين الثقافات مع الشعوب " ، " التمثيل الفني لنمط التقدم ونمط الحياة الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات العلوم ، والفن ، والمجتمع ، والثقافة ، وما إلى ذلك "، " التطوير المهني وزيادة سرعة وجودة الخدمات الإعلامية للجمهور ".

واعرب رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عن امله بان ينجح السيد نوروزي في ترجمة هذه التطلعات على ارض الواقع عبر الاستفادة المثلى من طاقات الكوادر الملتزمة والثورية للمنظمة ، وكذلك التآزر مع المراكز الاعلامية والعناصر الاعلامية في المنطقة والعالم .

يشار الى ان نوروزي حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الإعلام من جامعة طهران وكان أحد مدراء القنوات الموجهة للخارج ومنها برس تي في " Press TV".

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