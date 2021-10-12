العراق؛ دولة القانون يكشف عن تفاهمات حول الكتلة الأكبر

العالم-العراق

وقال الركابي إن لدى الإئتلاف تفاهمات مع قوى شيعية وسنية وكردية ستنطلق بإعداد ورقة تفاوضية نحو تشكيل الكتلة الأكبر، مشيراً الى أن عملية التفاوض لبناء تحالفات الكتلة الأكبر ستبدأُ بعد استكمال جميع الاجراءات، والنظر في الطعون، وبعد إعداد ورقة تفاوضية ستُوزع على بقية الأطرافِ القريبة في مشروعها من دولة القانون.

وكانتْ المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق قد أعلنتْ النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمسِ الأول، وبلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة.

وبحسب النتائج المعلنة تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات، تليها كتلة تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثم تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحصد الحزب الديمقراطي أغلبية المقاعد المخصصة لمنطقة كردستان العراق.