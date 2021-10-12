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وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي

وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

يعتزم تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية إصلاح الشيء الذي يعتبره الكثيرون مزعجا للغاية في رسائل البريد الإلكتروني.

العالم - علوم وتكنولوجيا

ذكر موقع WABetaInfo إن التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

هذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.

وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب.

تم الإبلاغ مؤخرا أن واتسآب سيطلق مشغل بريد صوتي “عالمي”، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.

سيظهر هذا المشغل في القائمة الرئيسية للتطبيق، وسيظل مرئيا في كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا الاستماع إلى البريد الصوتي وإيقافه في أي وقت.

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وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي

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