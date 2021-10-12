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الخارجية الروسية تعلق على الانتخابات البرلمانية في العراق

الخارجية الروسية تعلق على الانتخابات البرلمانية في العراق
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها تعليقا على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، أنه تم الاعتراف بصلاحيتها من قبل المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.

العالم-روسيا

وجاء في نص البيان: "نحن نقدر عاليا جهود الحكومة العراقية في الإعداد وإجراء التصويت في جميع أنحاء البلاد.. تنظر موسكو إلى التنظيم الناجح للتعبير عن إرادة المواطنين العراقيين في سياق وضع اجتماعي واقتصادي صعب واستمرار التهديدات الإرهابية كحدث مهم على طريق زيادة تحسين الوضع في البلاد وضمان الاستقرار السياسي والأمن الداخلي".

وأضاف: "نحترم الاختيار السيادي للشعب العراقي، ونعرب عن أملنا في تشكيل مبكر لحكومة جديدة شاملة وقادرة في العراق، من خلال المشاركة التي يظهر فيها ممثلو القوى السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطوائف في البلاد استعدادهم للعمل بانسجام لتحقيق الأهداف الوطنية".

وتابع: "نحن على استعداد لمواصلة تقديم الدعم الفعال للعراق الصديق للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب الدولي، وذلك في المقام الأول من خلال تطوير تعاون ثنائي متعدد الأوجه متبادل المنفعة".

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الخارجية الروسية تعلق على الانتخابات البرلمانية في العراق